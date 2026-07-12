Nocturnes du mercredi Pléneuf-Val-André
mercredi 15 juillet 2026 · Pléneuf-Val-André
Informations pratiques
Pléneuf-Val-André
Nocturnes du mercredi
Place du Général de Gaulle Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-15 23:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Les rues du Val-André s’animent de 18h à 23h30 à travers des concerts gratuits proposés en terrasse ou dans la rue par la Ville de Pléneuf-Val-André et les commerçants.
En déambulation dans les rues :
18h Menace d’éclaicie. Rock, java, valses et madison esprit festif et sourire garanti.
Place Charles de Gaulle, retrouvez ce mercredi :
Suite de la programmation à venir…
À Dahouët ou sur la Promenade de la Digue, découvrez d’autres groupes
– Hurricane Bop (rockabilly) au bar du Casino du Val-André.
– Discover (pop années 80) à La Vagabonde.
– Fireflies Swing Orchestra (swing) à La Voile à Dahouët.
En plus des bars et des restaurants, retrouvez :
– Une petite restauration à base de fruits de mer à la Poissonnerie du Val
– Un brunch à Vague de Gourmandises
Les rues sont piétonnisées dès 15h. Profitez des navettes gratuites du Val-André à La Princelle jusqu’à 23h. .
Place du Général de Gaulle Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06
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English :
L’événement Nocturnes du mercredi Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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