Nocturnes du mercredi Pléneuf-Val-André
mercredi 12 août 2026 · Pléneuf-Val-André
Informations pratiques
Pléneuf-Val-André
Nocturnes du mercredi
Place du Général de Gaulle Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12 23:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Les rues du Val-André s’animent de 18h à 23h30 à travers des concerts gratuits proposés en terrasse ou dans la rue par la Ville de Pléneuf-Val-André et les commerçants.
En déambulation dans les rues
18h Kitchen Groove Band. Batucada de cuisine métissée, ryhtmée et survitaminée.
Place Charles de Gaulle, retrouvez ce mercredi
Suite de la programmation à venir…
À Dahouët ou sur la Promenade de la Digue, découvrez d’autres groupes
– Acerola (jazz, soul et R&B) au bar du Casino.
– Aurélien et Lola (chanson française) à La Vagabonde.
– Arletty Swing (soul, funk, musette et jazz) à la Voile à Dahouët.
Les rues sont piétonnisées dès 15h. Profitez des navettes gratuites du Val-André à La Princelle jusqu’à 23h. .
Place du Général de Gaulle Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06
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English :
L’événement Nocturnes du mercredi Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-06-29 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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