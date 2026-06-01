Nocturnes Loups RD 946 Olizy-Primat

Olizy-Primat

Nocturnes Loups

RD 946 Parc Argonne Découverte Olizy-Primat Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-13

Vivez une soirée immersive au plus près des loups lors de nos Nocturnes exceptionnelles. À la tombée de la nuit, découvrez le parc dans une atmosphère unique et privilégiée, après la fermeture au public. Profitez d’une expérience nocturne originale pour observer et mieux comprendre ces animaux fascinants dans un cadre exceptionnel. Observation des trois meutes de loups Découvrez les loups en soirée, dans une ambiance mystérieuse et immersive après la fermeture du parc au public. ️ Menu spécial au restaurant du parc Partagez un moment convivial autour d’un repas spécialement préparé pour l’événement. Animation spéciale autour du loup et de ses secrets Apprenez-en davantage sur le comportement, la vie en meute et les particularités du loup grâce à une animation dédiée. ✨ Une expérience nocturne unique pour découvrir le monde fascinant des loups dans une ambiance privilégiée. Sur réservation au près du Parc nombre de places très limité ! Le tarif comprend l’accès au parc à partir de 17h30 le repas du soir les animations de la soirée ⚠️ Cette animation nocturne est payante et non comprise dans le billet d’entrée journée du parc. ❌ Dès 7 ans

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RD 946 Parc Argonne Découverte Olizy-Primat 08250 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 07 38

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English :

Experience an immersive evening up close to the wolves during our exceptional Nocturnes. As night falls, discover the park in a unique and privileged atmosphere, after it has closed to the public. Enjoy an original nocturnal experience to observe and better understand these fascinating animals in an exceptional setting ? Observation of three wolf packs Discover wolves in the evening, in a mysterious and immersive atmosphere after the park has closed to the public. ? Special menu at the park restaurant Share a convivial moment over a meal specially prepared for the event. ? Learn more about the wolf?s behavior, pack life and special characteristics in a special animation. ? A unique nocturnal experience to discover the fascinating world of wolves in a privileged atmosphere. Please book in advance with the Park places are limited! Price includes access to the park from 5:30pm evening meal evening entertainment ? This evening event is subject to a fee and is not included in the park?s day admission ticket. ? Ages 7 and up

L’événement Nocturnes Loups Olizy-Primat a été mis à jour le 2026-06-03 par Ardennes Tourisme