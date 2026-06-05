Informations pratiques

Rosheim

Noël au caveau

34 route de Rosenwiller Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-05 14:00:00

fin : 2026-12-05 19:00:00

Date(s) :

2026-12-05 2026-12-06

Noël au Caveau plonge les visiteurs dans l’ambiance chaleureuse de la cave Kumpf & Meyer, avec une dégustation de vins nature et la découverte de créateurs locaux. Une parenthèse authentique pour préparer les fêtes en soutenant les talents du territoire.

À Rosheim, l’ambiance des fêtes se vit directement au cœur de la cave du domaine Kumpf & Meyer, où Noël au Caveau met en avant l’univers du vin nature. Le domaine ouvre ses portes pour faire découvrir sa production dans un cadre intimiste, propice à la dégustation.

Aux côtés du vigneron, l’association Point de croix Atelier créatif de Rosheim s’associe à l’événement et réunit des créateurs locaux dont le travail dialogue naturellement avec le lieu. Entre savoir-faire artisanal et découverte des vins du domaine, la visite prend une dimension chaleureuse.

Cet événement offre une occasion d’acheter ses cadeaux de fin d’année tout en profitant d’un moment privilégié autour des vins nature et de la production locale. .

34 route de Rosenwiller Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 20 07 kumpfetmeyer@ikmail.com

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English :

Noël au Caveau plunges visitors into the warm atmosphere of the Kumpf & Meyer cellar, with a tasting of natural wines and the discovery of local designers. An authentic way to prepare for the festive season by supporting local talent.

L’événement Noël au caveau Rosheim a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile