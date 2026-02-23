Informations pratiques

Epfig

Noël autour de la chapelle

77a rue Sainte Marguerite Epfig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-29

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-29

Comme tous les ans l’association des Amis de la Chapelle organise le premier dimanche de l’Avent sa fête de Noël avec le plus petit marché de Noël d’Alsace et ses animations dans et autour de la Chapelle Ste Marguerite.

Comme tous les ans l’association des Amis de la Chapelle organise le premier dimanche de l’Avent sa fête de Noël avec le plus petit marché de Noël d’Alsace et ses animations dans et autour de la Chapelle Ste Marguerite. Avec comme d’habitude une vente d’objets et de décors de Noël fabriqués pour l’occasion. Et bien sûr, la traditionnelle tournée du St Nicolas avec son âne et le terrible Ruppeltz à 15h. La chorale des jeunes donnera son aubade à 16h et des jeux pour les enfants (chamboule-tout, bombomstand) distrairont les plus jeunes.

Restauration crêpes, soupe spéciale Ste Marguerite, vin chaud, boissons diverses. 0 .

77a rue Sainte Marguerite Epfig 67680 Bas-Rhin Grand Est +33 6 44 30 19 51 treutdams1@orange.fr

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English :

Every year, on the first Sunday of Advent, the Friends of the Chapelle association organizes its Christmas party, with the smallest Christmas market in Alsace and other events in and around the Chapelle Ste Marguerite.

L’événement Noël autour de la chapelle Epfig a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de tourisme du pays de Barr