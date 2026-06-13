Visite commentée d’une Chapelle et de son jardin médiéval, Chapelle Sainte-Marguerite, Epfig

Informations pratiques

Visite commentée d’une Chapelle et de son jardin médiéval 19 et 20 septembre Chapelle Sainte-Marguerite Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visites guidées, exposition de peintures, ateliers pédagogiques (maquette).

Chapelle Sainte-Marguerite rue Sainte-Marguerite 67680 Epfig Epfig 67680 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 06 44 30 19 51 http://https:/www.ste.marguerite-epfig.fr Chapelle romane du XIème siècle avec un cloître du XIIème siècle dotée d’un Jardin médiéval.

Visite commentée

©Chapelle Sainte-Marguerite