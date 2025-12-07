[Noël en Grand Sancerrois] Marché de Noël de Concressault Concressault

Concressault

Gratuit

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 18:30:00

2025-12-07

Une vingtaine d’exposants pour préparer les festivités de Noël…

L’association les Amis de l’église Saint Pierre organise le marché de Noël de Concressault.

Décoration, Gastronomie, Idées cadeaux…

Convivialité et esprit de Noël seront au RDV

Il sera possible de se restaurer sur place ( sandwichs, quiches, gâteaux, crêpes) .

Concressault 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 73 71 29

English :

Some twenty exhibitors will be selling ceramics, shawls, handbags, perfumes, books, woodturning, toys, plush toys, cosmetics, leather goods, weaving and of course gastronomy: wines, foie gras, oysters, cheeses, honey, macaroons…

German :

Rund zwanzig Aussteller bieten Ihnen Keramik, Schals, Handtaschen, Parfums, Bücher, Holzdrechslerei, Spielzeug, Plüschtiere, Kosmetika, Lederwaren, Weberei und nicht zu vergessen die Gastronomie: Weine, Foie gras, Austern, Käse, Honig, Macarons…

Italiano :

Una ventina di espositori venderanno ceramiche, scialli, borse, profumi, libri, tornitura del legno, giocattoli, peluche, cosmetici, pelletteria, tessitura e naturalmente gastronomia: vino, foie gras, ostriche, formaggi, miele, amaretti…

Espanol :

Una veintena de expositores venderán cerámica, chales, bolsos, perfumes, libros, torneado de madera, juguetes, peluches, cosméticos, marroquinería, tejidos y, por supuesto, gastronomía: vino, foie gras, ostras, queso, miel, macarrones…

