Noël magique au Domaine de Candé Monts

Route du Ripault Monts Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 10:30:00

fin : 2025-12-21 17:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Cette année, le Père Noël a installé une partie de son atelier au Domaine de Candé chez son amie Fern BEDAUX ! Mais quel bazar font ces lutins facétieux !!!

Cette année, le Père Noël a eu une idée extraordinaire ! Il a décidé de découvrir de nouveaux horizons pour préparer Noël…

Il a entendu parler des Noëls magiques organisés par son amie Fern Bedaux au Domaine de Candé pour les enfants du village….. et il a eu une illumination ! Et si cette année, le Père Noël installait une partie de son atelier directement au château ?

Fern a bien sûr accepté avec joie ! Mais quel bazar font ces lutins facétieux !!! Ne va-t-elle pas regretter son hospitalité ?

Venez découvrir le château habillé de la magie de Noël !

Nombreuses activités et ateliers, maquillage, vin et marrons chauds, gourmandises ! .

Route du Ripault Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 03 70 domainecande@departement-touraine.fr

English :

This year, Santa Claus has set up part of his workshop at the Domaine de Candé with his friend Fern BEDAUX! What a mess these mischievous elves are making!

Come and discover the castle dressed in Christmas magic!

Lots of activities and workshops, face painting, mulled wine and chestnuts, gourmet t

German :

Dieses Jahr hat der Weihnachtsmann einen Teil seiner Werkstatt auf der Domaine de Candé bei seiner Freundin Fern BEDAUX eingerichtet! Aber was für ein Durcheinander machen diese schelmischen Elfen!!!

Kommen Sie und entdecken Sie das Schloss im weihnachtlichen Gewand!

Zahlreiche Aktivitäten und Wor

Italiano :

Quest’anno, Babbo Natale ha allestito una parte del suo laboratorio al Domaine de Candé con la sua amica Fern BEDAUX! Che confusione stanno combinando questi elfi dispettosi!

Venite a scoprire il castello vestito della magia del Natale!

Tante attività e laboratori, pittura del viso, vin brulé e ca

Espanol :

Este año, Papá Noel ha instalado parte de su taller en el Domaine de Candé con su amiga Fern BEDAUX ¡Qué lío están montando estos duendes traviesos!

¡Ven a descubrir el castillo vestido con la magia de la Navidad!

Muchas actividades y talleres, pintura de caras, vino caliente y castañas, ¡delicias

