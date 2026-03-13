Informations pratiques

Saasenheim

Noëlies sentier des crèches

Saasenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-27

fin : 2027-01-05

Date(s) :

2026-11-27

Parcours libre dans le village pour admirer, de jour comme de nuit, les crèches exposées par les habitants. Un plan sera tenu à la disposition des visiteurs, dans un endroit abrité à l’extérieur de la mairie

Dans le village, le Sentier des crèches se visite de jour comme de nuit. Plans et fléchages guident les visiteurs dans les rues où iIs peuvent admirer les crèches exposées par les habitants. Au gré de la promenade, on découvre également des décorations artistiques et poétiques savamment posées de ci de là, œuvres d’une équipe passionnée et fidèlement motivée. .

Saasenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 20 85 mairiesaasenheim@wanadoo.fr

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English :

Take a free tour of the village to admire the nativity scenes exhibited by local residents, day and night. A map will be available to visitors in a sheltered area outside the town hall

L’événement Noëlies sentier des crèches Saasenheim a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme du Grand Ried