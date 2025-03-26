NOELLE PERNA – PASINO GRAND Aix En Provence

NOELLE PERNA Début : 2026-04-26 à 18:00. Tarif : – euros.

SUD CONCERTS, en accord avec PHILIPPE DELMAS ORGANISATION présente : NOELLE PERNALe Nouveau Spectacle de Mado la Niçoise : MADO FAIT SON CABARETCette fois Mado décide de monter son spectacle de cabaret avec d’autres artistes.Seront-ils pistonnés ? Mais surtout …Seront ils talentueux ? Prenez des risques et venez le découvrir en même temps qu’elle

PASINO GRAND 21 avenue de l’Europe 13090 Aix En Provence 13