NOELLE PERNA – QUATTRO Gap

samedi 25 avril 2026.

Début : 2026-04-25 à 20:30. Tarif : – euros.

SUD CONCERTS en accord avec PHILIPPE DELMAS ORGANISATION présente : NOELLE PERNALe Nouveau Spectacle de Mado la Niçoise : MADO FAIT SON CABARETCette fois Mado décide de monter son spectacle de cabaret avec d’autres artistes.Seront-ils pistonnés ? Mais surtout …Seront ils talentueux ? Prenez des risques et venez le découvrir en même temps qu’elle

QUATTRO 56 AVENUE EMILE DIDIER 05000 Gap 05