Informations pratiques

Troyes

Noemie Bousquainaud

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 17 – 17 – 17 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 19:00:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

Coucou les moches…c’est peut-être un peu too much !!?? Et bien non ! Car Noémie Bousquainaud elle est comme ça…elle ose tout et c’est à ça qu’on la reconnaît…



Trop brusque, trop directe, trop cash, trop féministe, trop romantique, trop angoissée, trop engagée, trop bavarde, trop gaffeuse, trop Instagrameuse, manquerait plus qu’elle soit trop belle…



Une vision sans filtre sur notre société et tout ce qui vous entoure…

Inutile de vous dire qu’elle est surtout trop drôle… parce que là ça serait too much !



Ps: Si tu es vraiment moche, tu peux quand même venir…bisous

Ps 2: si tu es vraiment très moche, mets-toi au fond tu verras aussi bien sans effrayer les autres… bisous câlins .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Noemie Bousquainaud Troyes a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne