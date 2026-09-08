Noemie Bousquainaud Troyes
vendredi 11 décembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Noemie Bousquainaud
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 17 – 17 – 17 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 19:00:00
fin : 2026-12-11
Date(s) :
2026-12-11
Coucou les moches…c’est peut-être un peu too much !!?? Et bien non ! Car Noémie Bousquainaud elle est comme ça…elle ose tout et c’est à ça qu’on la reconnaît…
Trop brusque, trop directe, trop cash, trop féministe, trop romantique, trop angoissée, trop engagée, trop bavarde, trop gaffeuse, trop Instagrameuse, manquerait plus qu’elle soit trop belle…
Une vision sans filtre sur notre société et tout ce qui vous entoure…
Inutile de vous dire qu’elle est surtout trop drôle… parce que là ça serait too much !
Ps: Si tu es vraiment moche, tu peux quand même venir…bisous
Ps 2: si tu es vraiment très moche, mets-toi au fond tu verras aussi bien sans effrayer les autres… bisous câlins .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Noemie Bousquainaud Troyes a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
À voir aussi à Troyes (Aube)
- Sophro-danse Troyes 8 septembre 2026
- Gadianm Troyes 8 septembre 2026
- Just Classik Festival 9e édition Troyes 9 septembre 2026
- Les Rendez-vous Experts avec Perspectives Numérique 10 et cabinet Numéral Troyes 9 septembre 2026
- Découverte d’instruments Just Classik Festival Troyes 9 septembre 2026