Nolwenn Korbell Centre culturel Le Forum Nivillac

Nolwenn Korbell Samedi 21 mars 2026, 20h30 Centre culturel Le Forum Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T20:30:00+01:00 – 2026-03-21T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-21T20:30:00+01:00 – 2026-03-21T22:00:00+01:00

Un nouvel album, un nouveau groupe, de nouveaux sons de guitare et de basse, de claviers synthétiques et des rythmiques électro qui créent un tourbillon d’accents rock, mêlant la poésie aux sons rugueux de la guitare électrique. Un album à la croisée de la chanson, de sensation trip-hop, de rock, mais aussi de pop.

Nouvel Album, Ar Preñv glas, les vers luisants en français.

Distribution :

Nolwenn Korbell : chant

Hélène Brunet : guitare électrique

Thomas Saouzanet : claviers, machines

Matthieu Le Moal : basse, guitare

Centre culturel Le Forum Nivillac Nivillac 56130 Morbihan Bretagne

© Erwan Larzul