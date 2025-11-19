NORA HAMZAWI – LE CADRAN – PALAIS DES CONGRES Evreux

NORA HAMZAWI Début : 2026-09-19 à 20:00. Tarif : – euros.

Quand tes deux dernières recherches Google sont « temps parcours bombe atomique » et « méthode pour rajeunir sans effort » ça parait clair qu’il y a un rapport au monde pas sain. Nora Hamzawi revient sur scène au plus près de son intimité, utilisant son couple comme sas de décompression au chaos extérieurSpectacle déconseillé au moins de 16 ans

LE CADRAN – PALAIS DES CONGRES BD DE NORMANDIE 27000 Evreux 27