Normandie Céramique Rue du Bienvenu Bayeux

Bayeux

Normandie Céramique

Rue du Bienvenu Place de la Liberté cathédrale de Bayeux Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-13

La 1ère édition du marché des céramistes normands !

Les 13 et 14 juin, venez découvrir le travail de 36 céramistes réunis au pied de la cathédrale de Bayeux. Une grande diversité de fabrications sera exposée, allant de l’art de la table, la sculpture, jusqu’aux objets de décoration et bijoux.

Les 13 et 14 juin prochains aura lieu la première édition de Normandie Céramique le premier marché des céramistes normands.

L’objectif ? Mettre en valeur les artisans céramistes locaux, offrir la possibilité aux normands (céramistes et consommateurs) de se rencontrer près de chez eux, favorisant ainsi les circuits courts, le développement économique et culturel de proximité.

Tous originaires de Normandie, 36 céramistes professionnels présenteront leurs créations en petite série, ou pièces uniques. Une grande diversité de fabrications artisanales sera exposée, allant de l’art de la table, la sculpture, jusqu’aux objets de décoration et bijoux.

Cet événement mettra en valeur les différentes techniques de fabrication, de cuisson et réunira différents univers artistiques. Jeunes diplômés, ou céramistes aguerris, tous les parcours seront représentés.

Afin de dynamiser l’événement et d’attiser la curiosité des visiteurs, plusieurs animations seront proposées tout au long du weekend

– une démonstration de tournage (réalisée par Daniel Dussart)

– une réalisation de jarre à la corde (réalisée par Fabien Bolliet)

– un atelier de modelage pour les enfants, animé par des bénévoles .

Rue du Bienvenu Place de la Liberté cathédrale de Bayeux Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 65 05 68 13 normandieceramique@gmail.com

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English : Normandie Céramique

The 1st Normandy ceramists’ market!

On 13 and 14 June, come and discover the work of 36 ceramists gathered at the foot of Bayeux Cathedral. A wide range of products will be on show, from tableware and sculpture to decorative objects and jewellery.

L’événement Normandie Céramique Bayeux a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayeux Intercom