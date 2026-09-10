Informations pratiques

Nos Assemblées La Paillette Rennes 17 et 18 mars 2027 Ille-et-Vilaine

Plein : 17€

Réduit : de 13€ à 12€

Sortir ! : 6€

Un spectacle participatif interrogeant les mécanismes de la démocratie à travers des décisions collectives et des initiatives populaires.

**De quoi sont faites nos décisions collectives ?** _**Nos Assemblées**_ **remet les pendules à l’heure de nos us et coutumes démocratiques. Un joyeux et passionnant spectacle participatif.**

Dans un théâtre portatif tout terrain, un grand mât de cocagne jaune se dresse sur une scène bricolée cernée d’affiches et de photos de groupes de toutes époques. Les comédien·ne·s, Juliette Coulon et ManuMatte, nous proposent immédiatement de prendre une décision collective : ce soir, quelle sera la pizza partagée : artichaut, jambon ou quatre fromages ? Ce choix anecdotique lance par le rire cette formidable machine à scruter nos espaces démocratiques, bien au-delà des simples mécanismes du vote.

Élise Chatauret et Thomas Pondevie ont d’abord collecté une foule d’initiatives populaires et collectives avant d’écrire ce spectacle, hautement réfléchi et joyeusement cinglé – où l’on verra les tranches de pizza réapparaître sous une forme improbable. Ils font du théâtre, cette communauté éphémère, le lieu par excellence pour penser à plusieurs nos implications dans la société et tordre franchement le cou à notre sentiment d’impuissance politique !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-03-17T20:00:00.000+01:00

Fin : 2027-03-18T21:15:00.000+01:00

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https://www.la-paillette.net/saison-26-27/article/nos-assemblees

La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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