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AGENDA · Bouvières

Nos Futurs. Performance arts science Bouvières

samedi 3 octobre 2026 · Bouvières

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Château Vieux
Ville
26460 Bouvières
Département
Drôme
Tarif

Bouvières

Nos Futurs. Performance arts science

Château Vieux Bouvières Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Performance arts science de Thierry Poquet, Metteur en scène avec Eric Longsworth, violoncelliste
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Château Vieux Bouvières 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 36 94  assolabergerie26@gmail.com

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English :

Performance Arts Science by Thierry Poquet, director, with Eric Longsworth, cellist

L’événement Nos Futurs. Performance arts science Bouvières a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux