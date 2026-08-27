Informations pratiques

Bouvières

Nos Futurs. Performance arts science

Château Vieux Bouvières Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Performance arts science de Thierry Poquet, Metteur en scène avec Eric Longsworth, violoncelliste

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Château Vieux Bouvières 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 36 94 assolabergerie26@gmail.com

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English :

Performance Arts Science by Thierry Poquet, director, with Eric Longsworth, cellist

L’événement Nos Futurs. Performance arts science Bouvières a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux