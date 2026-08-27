Nos Futurs. Performance arts science Bouvières
samedi 3 octobre 2026 · Bouvières
Informations pratiques
Bouvières
Nos Futurs. Performance arts science
Château Vieux Bouvières Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Performance arts science de Thierry Poquet, Metteur en scène avec Eric Longsworth, violoncelliste
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Château Vieux Bouvières 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 36 94 assolabergerie26@gmail.com
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English :
Performance Arts Science by Thierry Poquet, director, with Eric Longsworth, cellist
L’événement Nos Futurs. Performance arts science Bouvières a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux