NOS HISTOIRES – STUDIO HEBERTOT Paris

NOS HISTOIRES Début : 2025-11-20 à 21:00. Tarif : – euros.

NOS HISTOIRESÊtre libre ou prisonnier ? Comment se réapproprier son histoire ?Vicky, une Québécoise vivant à Paris, fait la rencontre de Maxime. Sans le savoir, ils vivent tous les deux une relation d’emprise. Vicky avec son amoureux et Maxime avec sa mère qui est aussi sa patronne. Ils vont s’aider dans leur quête de liberté. Nos histoires ouvre une porte sur les relations toxiques et les rôles que nous prenons, sur nos choix. Être libre ou prisonnier. Comment se réapproprier son histoire ? Coup de Coeur 2023 du Club de la Presse Grand Avignon-VaucluseAuteur : Frédérique AugerMise en scène : Giorgia SinicorniScénographie : Pauline GallotLumière : Stéphane BalnyMusique : Vivien LenonChorégraphie : Carole AndréRelation de presse : Dominique LhotteAdministration : Fanny LaurentPhotographies : Arny Berry et J. SteyDistribution : Frédérique Auger et Jean-Charles ChagachbanianDurée : 1h5

Vous pouvez obtenir votre billet ici

STUDIO HEBERTOT 78 BIS BD DES BATIGNOLLES 75017 Paris 75