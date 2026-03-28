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Nos matins intérieurs Collectif Petit travers Quatuor Debussy Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon

Nos matins intérieurs Collectif Petit travers Quatuor Debussy Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon vendredi 19 mars 2027.

Lieu : Théâtre Quartier Libre

Adresse : Allée Vicomte de Rohan

Ville : 44150 Ancenis-Saint-Géréon

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 19 mars 2027

Fin : vendredi 19 mars 2027

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 20 20

Ancenis-Saint-Géréon

Nos matins intérieurs Collectif Petit travers Quatuor Debussy

Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-19 20:30:00
fin : 2027-03-19

Date(s) :
2027-03-19

Emerveillez-vous devant l’harmonie entre jongleurs et musiciens.
Le collectif Petit Travers collabore avec le Quatuor Debussy pour vous offrir un spectacle mêlant à la fois jonglerie, acrobaties et musique dans une chorégraphie énergique et virtuose.

Durée 1h15

+ de 8 ans.

Réservez sur la billetterie en ligne.   .

Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 17 17 

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English :

Marvel at the harmony between the jugglers and the musicians.

L’événement Nos matins intérieurs Collectif Petit travers Quatuor Debussy Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-17 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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