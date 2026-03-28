Nos matins intérieurs Collectif Petit travers Quatuor Debussy Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon
Nos matins intérieurs Collectif Petit travers Quatuor Debussy Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon vendredi 19 mars 2027.
Ancenis-Saint-Géréon
Nos matins intérieurs Collectif Petit travers Quatuor Debussy
Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-19 20:30:00
fin : 2027-03-19
Date(s) :
2027-03-19
Emerveillez-vous devant l’harmonie entre jongleurs et musiciens.
Le collectif Petit Travers collabore avec le Quatuor Debussy pour vous offrir un spectacle mêlant à la fois jonglerie, acrobaties et musique dans une chorégraphie énergique et virtuose.
Durée 1h15
+ de 8 ans.
Réservez sur la billetterie en ligne. .
Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 17 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Marvel at the harmony between the jugglers and the musicians.
L’événement Nos matins intérieurs Collectif Petit travers Quatuor Debussy Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-17 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
À voir aussi à Ancenis-Saint-Géréon (Loire-Atlantique)
- Exposition Manon Galerie Rive de Loire Logis de la Renaissance Ancenis-Saint-Géréon 24 juin 2026
- Atelier d’écriture Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon 24 juin 2026
- 5 ans de Lily Cerise & Cie Salle du Gotha Ancenis-Saint-Géréon 24 juin 2026
- Atelier améliorer son sommeil Cultivons les cailloux Ancenis-Saint-Géréon 25 juin 2026
- Be raid’quiz Bar le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon 25 juin 2026