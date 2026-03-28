Nos matins intérieurs Collectif Petit travers Quatuor Debussy Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon

Ancenis-Saint-Géréon

Nos matins intérieurs Collectif Petit travers Quatuor Debussy

Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-19 20:30:00

fin : 2027-03-19

Date(s) :

2027-03-19

Emerveillez-vous devant l’harmonie entre jongleurs et musiciens.

Le collectif Petit Travers collabore avec le Quatuor Debussy pour vous offrir un spectacle mêlant à la fois jonglerie, acrobaties et musique dans une chorégraphie énergique et virtuose.

Durée 1h15

+ de 8 ans.

Réservez sur la billetterie en ligne. .

Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 17 17

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English :

Marvel at the harmony between the jugglers and the musicians.

L’événement Nos matins intérieurs Collectif Petit travers Quatuor Debussy Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-17 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis