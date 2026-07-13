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Nosfell – Chants adelphiques Salle Paul-Fort Nantes

mercredi 2 décembre 2026 · Salle Paul-Fort · Nantes

Nosfell – Chants adelphiques Salle Paul-Fort Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 2 décembre 2026
Fin
mercredi 2 décembre 2026
Heure de début
20:30
Lieu
Salle Paul-Fort
Adresse
9 rue Basse Porte, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
de 17€ à 22€

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-02 20:30 – 22:00
Gratuit : non de 17€ à 22€ Tout public 

Nosfell revient à une forme musicale plus épurée, en trio, autour du répertoire de son prochain album attendu à l’automne 2026. Artiste multidisciplinaire depuis ses débuts, il déploie un univers à la croisée de la musique, de la danse et de la performance. Ce nouvel album Chants adelphiques est un recueil de voix pensées comme des liens entre les membres d’une famille à la fois secrète et cosmique. Il y chante dans une langue imaginaire héritée de son père, territoire d’une identité plurielle, entre mémoire et invention. Cette langue singulière, affranchie des codes, libère sa voix. Elle lui a permis de traverser une histoire familiale marquée par le silence, tout en donnant forme à un monde intérieur qu’il souhaite partager. À travers elle, Nosfell interroge notre manière de nommer le monde.En coproduction avec Pannonica

Salle Paul-Fort Nantes 44000

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