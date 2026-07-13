Nosfell – Chants adelphiques Salle Paul-Fort Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-02 20:30 – 22:00

Gratuit : non de 17€ à 22€ Tout public

Nosfell revient à une forme musicale plus épurée, en trio, autour du répertoire de son prochain album attendu à l’automne 2026. Artiste multidisciplinaire depuis ses débuts, il déploie un univers à la croisée de la musique, de la danse et de la performance. Ce nouvel album Chants adelphiques est un recueil de voix pensées comme des liens entre les membres d’une famille à la fois secrète et cosmique. Il y chante dans une langue imaginaire héritée de son père, territoire d’une identité plurielle, entre mémoire et invention. Cette langue singulière, affranchie des codes, libère sa voix. Elle lui a permis de traverser une histoire familiale marquée par le silence, tout en donnant forme à un monde intérieur qu’il souhaite partager. À travers elle, Nosfell interroge notre manière de nommer le monde.En coproduction avec Pannonica

Salle Paul-Fort Nantes 44000



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