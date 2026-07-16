Nosfell – Chants adelphiques, Salle Paul-Fort, Nantes

Informations pratiques

Nosfell – Chants adelphiques Mercredi 2 décembre, 20h30 Salle Paul-Fort Loire-Atlantique

de 17€ à 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-02T20:30:00+01:00 – 2026-12-02T22:00:00+01:00

Fin : 2026-12-02T20:30:00+01:00 – 2026-12-02T22:00:00+01:00

Nosfell revient à une forme musicale plus épurée, en trio, autour du répertoire de son prochain album attendu à l’automne 2026. Artiste multidisciplinaire depuis ses débuts, il déploie un univers à la croisée de la musique, de la danse et de la performance. Ce nouvel album Chants adelphiques est un recueil de voix pensées comme des liens entre les membres d’une famille à la fois secrète et cosmique. Il y chante dans une langue imaginaire héritée de son père, territoire d’une identité plurielle, entre mémoire et invention. Cette langue singulière, affranchie des codes, libère sa voix. Elle lui a permis de traverser une histoire familiale marquée par le silence, tout en donnant forme à un monde intérieur qu’il souhaite partager. À travers elle, Nosfell interroge notre manière de nommer le monde.

En coproduction avec Pannonica

Salle Paul-Fort 9 rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.labouchedair.com »}]

Nosfell ouvre un nouveau chapitre de son travail vocal et scénique avec cette création qui prolonge et renouvelle son exploration des langues, des voix et des filiations invisibles.

Alex Delamadeleine