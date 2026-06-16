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NOTES DU CLOCHER DU 19/08 Les Angles

NOTES DU CLOCHER DU 19/08 Les Angles

NOTES DU CLOCHER DU 19/08 Les Angles mercredi 19 août 2026.

Ville : 66210 Les Angles

Département : Pyrénées-Orientales

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Les Angles

NOTES DU CLOCHER DU 19/08

Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:30:00
fin : 2026-08-19 20:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Dans ce programme, l’ensemble Astrolabi vous propose un voyage musical intitulé Capricci armonici, au coeur
de l’exubérance et de la liberté du baroque européen.
De la Toccata prima issue du Libro quarto d’intavolatura, l’art de l’improvisation se dé…
  .

Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

In this program, the Astrolabi ensemble takes you on a musical journey titled *Capricci armonici*, into the heart
of the exuberance and freedom of European Baroque.
From the Toccata prima from the Libro quarto d’intavolatura, the art of improvisation unfolds…

L’événement NOTES DU CLOCHER DU 19/08 Les Angles a été mis à jour le 2026-06-16 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION

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