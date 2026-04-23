La Petite-Pierre

Notes printanières concert Col’Attitude

Parking du Loosthal La Petite-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28 11:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Ne manquez pas le concert de clôture de Col’Attitude pour finir la journée en beauté. Les cuivres de l’école intercommunale de musique vous offrent un moment festif, plein d’énergie et d’émotion, à savourer pour le plaisir ou en surprise à la fin du parcours.

Parcourez Col’Attitude et profitez d’une route de montagne exceptionnellement fermée à la circulation motorisée, à pied, à vélo ou en mobilité douce, au cœur de paysages préservés.

Au bout du parcours, ou simplement pour le plaisir de la musique, ne manquez pas le concert des cuivres, de l’école intercommunale de musique, qui viendra clôturer cette journée en beauté ! Venez spécialement pour ce moment festif ou laissez-vous surprendre à l’arrivée. Les cuivres de l’école intercommunale de musique, vous promettent une parenthèse musicale pleine d’énergie et d’émotion.

Installez-vous, écoutez, partagez et vibrez ensemble lors de ce final convivial ouvert à tous. 0 .

Parking du Loosthal La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 39 67 Ecoledemusique.ingwiller@hanau-lapetitepierre.alsace

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English :

Don’t miss the Col’Attitude closing concert to round off the day in style. The brass section of the inter-communal music school offers a festive moment, full of energy and emotion, to be enjoyed for pleasure or as a surprise at the end of the tour.

L’événement Notes printanières concert Col’Attitude La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre