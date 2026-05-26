La nature au coeur de ses émotions La Petite-Pierre
La nature au coeur de ses émotions La Petite-Pierre mercredi 1 juillet 2026.
La Petite-Pierre
La nature au coeur de ses émotions
La Petite-Pierre Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-01 10:00:00
fin : 2026-09-02 11:30:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-09-02
Un atelier ludique où les enfants sont invités à sentir l’énergie de la forêt. À travers le dessin et des jeux énergétiques, ils apprennent à exprimer ce qu’ils ressentent et à apprivoiser leurs émotions.
Un atelier ludique où les enfants sont invités à sentir l’énergie de la forêt. À travers le dessin et des jeux énergétiques, ils apprennent à exprimer ce qu’ils ressentent et à apprivoiser leurs émotions.
Enfants entre 5 et 12 ans .
La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 6 77 07 89 08
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English :
A playful workshop where children are invited to feel the energy of the forest. Through drawing and energetic games, they learn to express their feelings and tame their emotions.
L’événement La nature au coeur de ses émotions La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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