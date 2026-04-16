Festival Au Grès du Jazz La Petite-Pierre

La Petite-Pierre

Festival Au Grès du Jazz

Place du Château La Petite-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-08

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-08

Reconnu pour son originalité et sa qualité artistique, Au grès du Jazz est un moment fort des actions culturelles de la région. Une harmonie entre magie de la musique et des lieux, un accord entre nature et patrimoine.

Le festival Au grès du jazz propose cette année une programmation qui mêle les grands noms du jazz et des découvertes, le tout dans un cadre exceptionnel entre nature et patrimoine au coeur du Parc naturel régional des Vosges du Nord. Fidèle à son ADN, le festival continue de défendre ses valeurs d’inclusion, de diversité et de solidarité, tout en cherchant à élargir son public à de nouvelles générations, plus jeunes et urbaines.

Cette année, Au grès du jazz voyage loin. De La Havane à Tunis, de Séville aux Vosges du Nord, de Charlie Chaplin à Abbey Lincoln neuf jours de musique en plein air à La Petite Pierre, entre grands noms et belles découvertes.

Yuri Buenaventura de retour après six ans de silence, Dhafer Youssef et son oud soufi pour l’album le plus intime de sa carrière, Erik Truffaz & Antonio Lizana pour un Sketches of Spain électrique et flamenco, Roberto Fonseca & Vincent Segal dans un dialogue de piano et violoncelle entre La Havane et Paris, les frères Rosenberg sur les traces manouches de Charlie Chaplin, Marion Rampal qui célèbre Abbey Lincoln, Electro Deluxe pour leurs 25 ans de scène et Robinson Khoury, Eve Risser, Kolinga, Antoine Boyer & Yeore Kim, David Hermlin, Walid Ben Selim… La programmation 2026 est notre plus beau voyage à ce jour.

Les billets sont désormais disponibles, et la carte festival est de retour pour profiter de tous les concerts à tarif réduit.

On vous donne rendez-vous cet été. On a hâte de vous retrouver.

L’équipe Au grès du jazz

Informations et billetterie en ligne sur le site internet du festival. .

Place du Château La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace

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English :

Known for its originality and artistic quality, Au grès du Jazz is a highlight of the cultural activities of the region. A harmony between the magic of music and places, a harmony between nature and heritage.

L’événement Festival Au Grès du Jazz La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre