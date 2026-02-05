Randonnée saisonnière L’éveil du printemps Petersbach

Randonnée saisonnière L’éveil du printemps

37 Rue de la Division Leclerc Petersbach Bas-Rhin

Début : Samedi 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 17:30:00

2026-06-06

Explorez les sentiers nord vosgiens en compagnie de votre animateur ! Une randonnée printanière à la rencontre des grenouilles et de leur vie amphibie, des oiseaux et leur méthode de nidification , ou encore la diversité des strates de végétation forestière.

Une randonnée explicative, immersive et interactive à la découverte d’une période essentielle pour la biodiversité locale et leur survie à travers le temps. .

37 Rue de la Division Leclerc Petersbach 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 6 58 93 61 68 paul.obring@gmail.com

Explore the trails of the northern Vosges with your guide! A spring hike to discover frogs and their amphibious life, birds and their nesting methods, and the diversity of forest vegetation.

