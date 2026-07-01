Informations pratiques

La Petite-Pierre

Prestation de danse Folklorique

3 Route Forestiere d’Imsthal La Petite-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-26 14:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Le Groupe Folklorique du Pays de Hanau de Bouxwiller propose une prestation ambulatoire de musique et danses en costume traditionnel.

Vivez un moment festif avec une prestation de musique et de danses en costume traditionnel alsacien proposé par le groupe folklorique du Pays de Hanau de Bouxwiller.

La prestation se terminera en invitant les spectateurs d’ici et d’ailleurs à entrer dans la ronde pour quelques pas de danse. 0 .

3 Route Forestiere d’Imsthal La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 94 14 gbweber67@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Groupe Folklorique du Pays de Hanau from Bouxwiller offers an ambulatory performance of music and dance in traditional costume.

L’événement Prestation de danse Folklorique La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre