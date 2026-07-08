Informations pratiques

La Petite-Pierre

Enquête Game à La Petite Pierre

2a Rue du château La Petite-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-20 14:00:00

fin : 2026-08-03 16:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Sur le principe d’un Escape Game en extérieur

Grâce à des visuels installés sur le parcours, à un livret d’enquête, à des objets présents dans une besace et à une mallette interactive, les apprentis sorciers devront mener l’enquête et réaliser leurs missions.

Embarquez dans une aventure pleine de magie !

Enquête-Game À L’ÉCOLE DES SORCIERS éphémère pendant les vacances de la toussaint.

Sur le principe d’un Escape Game en extérieur destiné spécialement aux familles et aux enfants

Grâce à des visuels installés sur le parcours, à un livret d’enquête, à des objets présents dans une besace et à une mallette interactive, les apprentis sorciers devront mener l’enquête et réaliser leurs missions.

Décrypter le texte de la Pierre du Savoir et faire apparaître le talisman de la connaissance.

Gratuit et sur réservation

Durée 1h30

Jeu par équipe idéal pour 2 à 5 joueurs

A partir de 6 ans (accompagné d’un adulte)

Jeu en totale autonomie .

2a Rue du château La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-laetitepierre.alsace

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Based on the principle of an outdoor Escape Game

Thanks to visuals set up along the route, an investigation booklet, objects in a bag and an interactive briefcase, apprentice sorcerers will have to carry out the investigation and complete their missions.

L’événement Enquête Game à La Petite Pierre La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre