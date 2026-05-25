La Petite-Pierre

Balade poétique, sur les pas de René Char

Rue principale La Petite-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-22 09:30:00

fin : 2026-07-22 13:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Balade au départ du stade de La Petite-Pierre avec lecture de poèmes de René Char. À l’arrivée à l’étang du Donnenbach, conférence d’Iris Gutfried autour de la poésie et de la drôle de guerre.

Au départ du stade de La Petite-Pierre, les mots de René Char s’élèvent, légers comme le vent. Parcourez le sentier à la lecture de poèmes, laissez-les résonner entre les arbres, jusqu’à arriver à l’étang du Donnenbach. Ici, Iris Gutfried vous raconte la poésie de René Char et la drôle de guerre. Après un repas partagé, laissez résonner les vers sur le chemin du retour. 0 .

Rue principale La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 6 85 02 72 79 info@jardindespoetes.fr

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English :

Walk starting from the La Petite-Pierre stadium, with readings of poems by René Char. On arrival at the Donnenbach pond, Iris Gutfried gives a talk on poetry and the phoney war.

L’événement Balade poétique, sur les pas de René Char La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre