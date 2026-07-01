Balade nature les secrets de la forêt autour de La Petite Pierre La Petite-Pierre

Informations pratiques

La Petite-Pierre

Balade nature les secrets de la forêt autour de La Petite Pierre

2a rue du chateau La Petite-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-09-12 11:30:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-26 2026-08-04 2026-08-23 2026-09-05 2026-09-12

Laissez-vous guider par Paul Obringer, guide nature d’Animation Adventure. Passionné par la faune et la flore locales, il partagera ses connaissances, ses anecdotes et son regard sur cette forêt remarquable, située au cœur de la réserve mondiale de biosphère classée à l’UNESCO.

Cet été, l’Office de Tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre enrichit sa programmation avec une visite guidée consacrée à la nature sauvage et préservée qui entoure la cité fortifiée de La Petite Pierre. Une balade immersive de 1h30 pour découvrir autrement le Parc naturel régional des Vosges du Nord et sa biodiversité.

Laissez-vous guider par Paul Obringer, guide nature d’Animation Adventure. Passionné par la faune et la flore locales, il partagera ses connaissances, ses anecdotes et son regard sur cette forêt remarquable, située au cœur de la réserve mondiale de biosphère classée à l’UNESCO.

Accessible à tous, c’est une sortie idéale à partager en famille, entre observation, curiosité et éveil à la nature. Au fil du parcours, Paul vous en apprendra plus sur la faune sauvage cerfs et chevreuils, habitants de sous-bois et des rochers… La sortie sera également l’occasion d’évoquer des espèces emblématiques des Vosges du Nord comme le faucon pèlerin, le hibou grand-duc ou le grand corbeau sans oublier le lynx boréal. .

2a rue du chateau La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace

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English :

Let Paul Obringer, a nature guide with Animation Adventure, be your guide. Passionate about the local flora and fauna, he’ll share his knowledge, anecdotes, and insights into this remarkable forest, located in the heart of the UNESCO-designated World Biosphere Reserve.

L’événement Balade nature les secrets de la forêt autour de La Petite Pierre La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre