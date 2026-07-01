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AGENDA · La Petite-Pierre

Un moment pour soi La Petite-Pierre

jeudi 16 juillet 2026 · La Petite-Pierre

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
2a Rue du château
Ville
67290 La Petite-Pierre
Département
Bas-Rhin
Tarif

La Petite-Pierre

Un moment pour soi

2a Rue du château La Petite-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-16 09:00:00
fin : 2026-07-16 11:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Découvrez la nature autrement pendant un temps créatif pour se reconnecter à soi.
Randonnée mêlant échanges, écriture, dessin et créations artistiques.   .

2a Rue du château La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30  info@grangeauxpaysages.fr

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English :

Discover nature in a new way during a creative retreat to reconnect with yourself.

L’événement Un moment pour soi La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre

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