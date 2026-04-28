La Petite-Pierre

Découverte de la marche nordique

2 Rue du château La Petite-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-04 10:00:00

fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :

2026-06-04 2026-07-16 2026-08-06

Partez pour une marche nordique douce de 8 km à travers les magnifiques paysages des Vosges du Nord. Accessible à tous, cette activité dynamique mobilise tout le corps et procure une sensation de glisse, comme en ski de fond. Au fil des sentiers, profitez du grand air, du rythme régulier des bâtons, et de l’énergie positive que procure la nature.

Rythmez vos pas au cœur de la nature

Partez pour une marche nordique douce à travers les magnifiques paysages des Vosges du Nord. Accessible à tous, cette activité dynamique mobilise tout le corps et procure une sensation de glisse, comme en ski de fond. Au fil des sentiers, profitez du grand air, du rythme régulier des bâtons, et de l’énergie positive que procure la nature. 0 .

2 Rue du château La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 41 08 service-animation@hanau-lapetitepierre.alsace

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English :

Set off on a gentle 8 km Nordic walk through the magnificent scenery of the Vosges du Nord. Accessible to all, this dynamic activity mobilizes the whole body and provides a sensation of gliding, just like cross-country skiing. Along the trails, enjoy the fresh air, the steady rhythm of the poles and the positive energy of nature.

L’événement Découverte de la marche nordique La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre