Notre Patrimoine au Musée Agricole de Botans Musée Agricole Botans
dimanche 4 octobre 2026 · Musée Agricole · Botans
Informations pratiques
Botans
Notre Patrimoine au Musée Agricole de Botans
Musée Agricole 5 Rue de Dorans Botans Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:30:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
L’Association l’Outil et la Vie d’Antan vous convie à vous rendre au Musée Agricole de Botans pour en découvrir tout le patrimoine.
A cette occasion, l’entrée et l’accès au musée seront gratuits. Les guides se tiendront à votre disposition pour toutes explications. Vous pourrez admirer les nombreux outils et machines agricoles utilisés au siècle dernier, mais également vous familiariser avec la vie des paysans dans la partie logis.
Vous aurez la possibilité d’acheter des bouquets secs, des confitures, des paniers en osier, les tricots pour préparer l’hiver. Une autrice régionale dédicacera ses livres.
Des toutchés faits maison seront proposés à emporter ou déguster sur place. Une buvette sera à votre disposition. .
Musée Agricole 5 Rue de Dorans Botans 90400 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 36 52 04 museeagricole.botans@free.fr
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L’événement Notre Patrimoine au Musée Agricole de Botans Botans a été mis à jour le 2026-08-25 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)