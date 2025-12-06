Nouans jump juin

Nouans-les-Fontaines Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 08:00:00

fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Nouans Jump vous donne rendez-vous pour découvrir les sports équestres lors de notre concours de saut d’obstacles national.

Au programme des épreuves destinées aux amateurs, des épreuves Pro avec un Grand Prix 1m30 et des cycles libres destinés aux jeunes chevaux.

Village exposants Buvette Restauration Accès libre pour petits et grands. .

Nouans-les-Fontaines 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 70 52 06 89 nouansjump@dmn-sudtouraine.com

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English :

Nouans Jump invites you to discover equestrian sports at our national show jumping competition.

L’événement Nouans jump juin Nouans-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-03-13 par Loches Touraine Châteaux de la Loire