NOUGARO Palais des sports Bondy

NOUGARO Samedi 20 juin 2026, 20h30 Palais des sports Seine-Saint-Denis

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T20:30:00 – 2026-06-20T22:00:00

Fin : 2026-06-20T20:30:00 – 2026-06-20T22:00:00

La ville de Bondy en partenarait avec le conservatoire de Bondy.

Le projet est soutenu par l’Association Claude Nougaro, présidée par Hélène Nougaro. Avec Pascal Vidaillac (chant), Pascal Dessein (piano), Lena Gutke (flûte) et Odile Abrell (harpe), l’orchestre d’harmonie du conservatoire de Bondy (Cycle 2 et 3), sous la direction de Nicolas Freund, et des classes élémentaires des écoles de Bondy.

Pour les amoureux de la chanson, du jazz, de la poésie — un spectacle haut en couleur, qui mélange musiciens professionnels, étudiants et amateurs.

Les morceaux qui composent le répertoire du spectacle témoignent de la grande variété de l’œuvre de Claude Nougaro — un aperçu de ses influences et de ses compositeurs (jazz, rythmes sud-américains, negro-spirituals…), quelques grands standards et quelques pépites méconnues.

Un final éclatant et sensible pour clore la saison en beauté, porté par l’émotion, la richesse musicale et la puissance des mots de Nougaro.

Palais des sports 4 Avenue Marx Dormoy, 93140 Bondy Bondy 93140 Les Merisiers Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/nougaro-1 »}]

@Hélène Nougaro