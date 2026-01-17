Nounou-Dating, Multi-accueil « La Ribambelle », Dieuze

Nounou-Dating Samedi 14 mars, 09h30 Multi-accueil « La Ribambelle » Moselle

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T09:30:00+01:00 – 2026-03-14T12:00:00+01:00

Fin : 2026-03-14T09:30:00+01:00 – 2026-03-14T12:00:00+01:00

Venez échanger et partager un temps convivial. Un espace de jeux sera mis à disposition des enfants afin que vous puissiez échanger en toute sécurité.

Multi-accueil « La Ribambelle » 2B rue Bergeronnettes – Dieuze Dieuze 57260 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0626740371 »}]

Vous êtes parent et vous recherchez une assistante maternelle? Vous êtes assistante maternelle sur le Saulnois et vous recherchez des contrats? Ce rendez-vous est fait pour vous !