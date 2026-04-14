Balade Poussette – Vélo – Trottinettes, Salle, Château-Salins

Balade Poussette – Vélo – Trottinettes Mercredi 20 mai, 09h00 Salle Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T09:00:00+02:00 – 2026-05-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T09:00:00+02:00 – 2026-05-20T11:00:00+02:00

Animation gratuite à destination des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur(s) parents(s) ou de leur assistant(e) maternel(le).

Au programme:

Salle Gîte des Salines Château-Salins 57170 Château-Salins Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.71 »}]

Balade à travers la commune avec la mise en place de divers ateliers tout au long du parcours.