Le gala des danseuses du Foyer Château-Salins

Château-Salins

Le gala des danseuses du Foyer

Place de la Saline Château-Salins Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 16:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Cette soirée, portée en collaboration avec les Foyers Ruraux de Nébing, Marsal, Maizières-lès-Vic et Château-Salins, dépasse le simple cadre du spectacle. Elle se veut un véritable moment de partage, de transmission et de solidarité, où la danse devient un langage universel capable de rassembler les générations.

Le thème de cette édition, le lien intergénérationnel, mettra en lumière ces passerelles essentielles entre les âges, les mémoires et les émotions (75 danseuses). À travers les chorégraphies, les regards et les mouvements, nos danseuses raconteront ces liens qui nous unissent et nous construisent.

Au-delà de sa dimension artistique, ce gala porte également une forte vocation solidaire. L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association Petit Cœur de Beurre, engagée auprès des enfants atteints de cardiopathies congénitales et de leurs familles.

Lors de la première édition, la mobilisation du public et de nos partenaires nous avait permis de soutenir l’Association Française Lupus et Maladies Auto-Immunes. Cet élan nous encourage aujourd’hui à poursuivre et amplifier cette démarche.Tout public

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Place de la Saline Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 10 52

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English :

This evening, organized in collaboration with the Foyers Ruraux de Nébing, Marsal, Maizières-lès-Vic and Château-Salins, is more than just a show. It’s a true moment of sharing, transmission and solidarity, where dance becomes a universal language capable of bringing generations together.

This year’s theme, intergenerational links, will highlight the essential bridges between ages, memories and emotions (75 dancers). Through their choreography, looks and movements, our dancers will tell the story of the bonds that unite and build us.

Beyond its artistic dimension, this gala also has a strong solidarity vocation. All proceeds will be donated to the Petit C?ur de Beurre association, dedicated to helping children with congenital heart disease and their families.

During the first edition, the mobilization of the public and our partners enabled us to support the Association Française Lupus et Maladies Auto-Immunes. Today, this momentum has encouraged us to pursue and amplify this approach.

L’événement Le gala des danseuses du Foyer Château-Salins a été mis à jour le 2026-04-22 par OT DU PAYS SAULNOIS