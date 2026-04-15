Soirée Bien être à destination des assistants maternels du Saulnois !, Périscolaire, Château-Salins

Soirée Bien être à destination des assistants maternels du Saulnois ! Vendredi 22 mai, 19h00 Périscolaire Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T19:00:00+02:00 – 2026-05-22T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-22T19:00:00+02:00 – 2026-05-22T21:00:00+02:00

Au programme: une fabrication maison de crème pour les mains et une séance de yoga avec des outils à réutiliser dans votre quotidien.

Périscolaire 4 rue des braisettes – Château-Salins Château-Salins 57170 Château-Salins Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.71 »}]

Venez partager un temps convivial autour du lâcher prise et du bien être afin de se ressourcer avant l’été !