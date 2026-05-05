Facturation électronique : préparez-vous à 2027, Château-Salins, Château-Salins

Facturation électronique : préparez-vous à 2027 Vendredi 12 juin, 10h00 Château-Salins Moselle

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T12:00:00+02:00

Pour vous accompagner dans ces changements, la Chambre d’agriculture de la Moselle et la Direction Générale des Finances Publiques vous convient à une réunion d’information gratuite, au choix parmi 5 dates et 5 villes.

Château-Salins 40 Rue de Strasbourg 57170 Château-Salins 57170 Château-Salins Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=l5GK4XsCCkis6wvl_bQpIBuwweGKOcVLqRqFlBxkK0pUQ1FYMERDMFM4NU1LNzJTR0szNktRQ0Y1Uy4u »}] https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.821242&mlon=6.511639#map=17/48.821242/6.511639

D’ici 2027, toutes les exploitations agricoles devront se mettre en conformité avec l’article 91 issu de la loi de Finances 2024 en adoptant la facturation électronique. Facturation Electronique

Chambre d’agriculture de la Moselle