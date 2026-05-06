Rando’Ripaille Château-Salins

Château-Salins

Rando’Ripaille

Place de la Salines Château-Salins Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-16 08:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Prenez un grand bol d’air lorrain ! Le festival RandoRipaille vous donne rendez-vous pour une journée festive, ouverte à tous et entièrement gratuite.

Dès 7h du matin, partez explorer le Saulnois à votre rythme 4 circuits pédestres (5, 8, 15 ou 20 km) et, grande nouveauté 2026, 2 circuits VTT vous attendent au départ de la Place de la Saline.

Des navettes gratuites (8h00 16h30) permettent de rayonner vers les sites emblématiques de la région Vic-sur-Seille, Marsal, Tarquimpol, Morhange et bien d’autres.

L’événement est pensé pour être accessible à tous 4 parcours adaptés PMR, navettes dédiées, et 2 itinéraires compatibles avec l’application gratuite OpenWay pour les personnes déficientes visuelles.

Côté saveurs, laissez-vous tenter par le Menu du Saulnois (dégustation sur réservation) et profitez des stands de restauration locale animés par 40 producteurs et artisans du terroir.

L’après-midi se prolonge en fête avec spectacles familiaux, atelier cirque, grand jeu de piste et concerts en soirée.

Réservations et informations sportsloisirscastel.fr · randoripaille@gmail.comTout public

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Place de la Salines Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 7 81 87 71 73 contact@randoripaille.fr

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English :

Take a deep breath of Lorraine air! The RandoRipaille festival invites you to a festive day out, open to all and completely free of charge.

Starting at 7am, explore the Saulnois region at your own pace: 4 walking circuits (5, 8, 15 or 20 km) and, new for 2026, 2 mountain bike circuits depart from Place de la Saline.

Free shuttle buses (8.00 a.m. to 4.30 p.m.) will take you to the region’s emblematic sites: Vic-sur-Seille, Marsal, Tarquimpol, Morhange and many others.

The event is designed to be accessible to all: 4 adapted routes for PRM, dedicated shuttles, and 2 routes compatible with the free OpenWay application for the visually impaired.

As for flavours, let yourself be tempted by the Menu du Saulnois (tasting by prior arrangement), and take advantage of the local food stands run by 40 local producers and craftsmen.

The afternoon continues with family shows, a circus workshop, a great treasure hunt and evening concerts.

Reservations and information: sportsloisirscastel.fr randoripaille@gmail.com

L’événement Rando’Ripaille Château-Salins a été mis à jour le 2026-05-06 par OT DU PAYS SAULNOIS