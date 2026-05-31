Trucks à sons, Périscolaire, Château-Salins

Trucks à sons Mardi 23 juin, 09h30 Périscolaire Moselle

gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-23T09:30:00+02:00 – 2026-06-23T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-23T09:30:00+02:00 – 2026-06-23T11:00:00+02:00

Viens fêter la fête de la musique avec la Maison des 1000 premiers jours et le TRUCKS à SONS.

Périscolaire 4 rue des braisettes – Château-Salins Château-Salins 57170 Château-Salins Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06.56.78.79.11 »}]

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