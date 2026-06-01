Les rayons et les ombres Château-Salins
Les rayons et les ombres Château-Salins vendredi 26 juin 2026.
Château-Salins
Les rayons et les ombres
2 rue Poincaré Château-Salins Moselle
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Dimanche 2026-06-26 20:30:00
fin : 2026-06-30 23:00:00
Date(s) :
2026-06-26 2026-06-28 2026-06-30
Les destins de Jean et Corinne Luchaire se croisent dans la France de l’Occupation.
Elle est une jeune vedette de cinéma, lui un journaliste influent, militant pacifiste devenu patron de presse sous la protection de son ami de jeunesse, Otto Abetz, ambassadeur de l’Allemagne nazie à Paris.
Entre idéalisme, manipulation et compromission, Jean se retrouve entraîné dans un projet politique dangereux, tandis que Corinne est jetée dans la tourmente de la guerre.
La frontière entre conviction et aveuglement s’efface, révélant les tensions d’une époque troublée dont l’écho résonne encore aujourd’hui.Tout public
6 .
2 rue Poincaré Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 10 52 mairie@chateau-salins.fr
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English :
The destinies of Jean and Corinne Luchaire intersect in France during the Occupation.
She is a young film star, he an influential journalist, a pacifist activist who has become a press owner under the protection of his childhood friend, Otto Abetz, Nazi Germany?s ambassador to Paris.
Between idealism, manipulation and compromise, Jean finds himself drawn into a dangerous political project, while Corinne is thrown into the turmoil of war.
The line between conviction and blindness is blurred, revealing the tensions of a troubled era whose echoes still resonate today.
L’événement Les rayons et les ombres Château-Salins a été mis à jour le 2026-06-18 par OT DU PAYS SAULNOIS
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