Château-Salins

Plus fort que moi

2 rue Poincaré Château-Salins Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-10 20:30:00

fin : 2026-07-14 23:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-12 2026-07-14

Dans les années 1980, John Davidson grandit avec le syndrome de Gilles de la Tourette, une pathologie encore largement méconnue.

Entre incompréhension, stigmatisation et difficultés du quotidien, son parcours, d’abord semé d’embûches, devient peu à peu un combat pour être accepté et reconnu tel qu’il est, au-delà des préjugés.Tout public

6 .

2 rue Poincaré Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 10 52 mairie@chateau-salins.fr

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English :

In the 1980s, John Davidson grew up with Tourette?s syndrome, a condition that is still largely unknown.

Between misunderstanding, stigmatization and everyday difficulties, his journey, at first fraught with pitfalls, gradually becomes a struggle to be accepted and recognized as he is, beyond prejudice.

L’événement Plus fort que moi Château-Salins a été mis à jour le 2026-06-18 par OT DU PAYS SAULNOIS