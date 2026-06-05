Château-Salins

Projection Château-Salins Le diable s’habille en Prada 2

2 rue Poincaré Château-Salins Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Vendredi 2026-07-03 20:30:00

fin : 2026-07-07 23:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-05 2026-07-07

Miranda, Andy, Emily et Nigel replongent dans l’univers impitoyable et glamour du magazine Runway et des rues new-yorkaises, où l’élégance est une arme redoutable et les apparences font la loi.

Entre ambitions, rivalités et retour dans un monde aussi fascinant qu’exigeant, chacun devra trouver sa place dans cet univers où tout peut basculer.Tout public

6 .

2 rue Poincaré Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 10 52 mairie@chateau-salins.fr

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English :

Miranda, Andy, Emily and Nigel plunge back into the glamorous, ruthless world of Runway magazine and the streets of New York, where elegance is a formidable weapon and appearances rule.

Between ambitions, rivalries and a return to a world as fascinating as it is demanding, everyone must find their place in this world where everything can change.

L’événement Projection Château-Salins Le diable s’habille en Prada 2 Château-Salins a été mis à jour le 2026-06-02 par OT DU PAYS SAULNOIS