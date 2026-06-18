Château-Salins

Toy Story 5

2 rue Poincaré Château-Salins Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 15:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Buzz, Woody, Jessie et toute la bande voient leur quotidien bouleversé lorsqu’ils découvrent que les enfants d’aujourd’hui sont surtout fascinés… par l’électronique !

Face à cette nouvelle réalité, les jouets vont devoir redoubler d’imagination pour retrouver leur place dans le cœur des enfants.Tout public

6 .

2 rue Poincaré Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 10 52 mairie@chateau-salins.fr

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English :

Buzz, Woody, Jessie and the whole gang find their daily lives turned upside down when they discover that today’s children are fascinated? above all, by electronics!

Faced with this new reality, toys will have to redouble their imagination to regain their place in children?s hearts.

L’événement Toy Story 5 Château-Salins a été mis à jour le 2026-06-18 par OT DU PAYS SAULNOIS