Château-Salins

Projection Château-Salins Vaiana

2 rue Poincaré Château-Salins Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-07 15:00:00

fin : 2026-08-09 15:00:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-09

Répondant à l’appel de l’océan, Vaiana s’aventure pour la première fois par-delà le récif de son île de Motunui.

Accompagnée du célèbre demi-dieu Maui, elle embarque pour un voyage inoubliable, destiné à permettre à son peuple de retrouver sa prospérité…Tout public

6 .

2 rue Poincaré Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 10 52 mairie@chateau-salins.fr

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English :

Answering the call of the ocean, Vaiana ventures beyond the reef of her island of Motunui for the first time.

Accompanied by the famous demigod Maui, she embarks on an unforgettable journey to help her people regain their prosperity?

L’événement Projection Château-Salins Vaiana Château-Salins a été mis à jour le 2026-06-16 par OT DU PAYS SAULNOIS