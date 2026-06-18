Château-Salins

Bagarre

2 rue Poincaré Château-Salins Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Dimanche 2026-07-31 20:30:00

fin : 2026-08-04 23:00:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-02 2026-08-04

Naim est un amour dans la vie… mais un véritable monstre quand il s’agit de se battre.

Pour soigner sa chienne malade, il est contraint d’intégrer “Allo Bagarre”, un service de combattants de rue chargés de régler les conflits à coups de poings.

Mais lorsque Naim comprend que les problèmes peuvent aussi se résoudre par le dialogue, il aura bien du mal à se faire entendre dans un monde où les poings parlent plus fort que les mots.Tout public

6 .

2 rue Poincaré Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 10 52 mairie@chateau-salins.fr

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English :

Naim is a sweetheart in life? but a real monster when it comes to fighting.

To look after his sick dog, he is forced to join ?Allo Bagarre?, a service of street fighters whose job it is to settle conflicts with fists.

But when Naim realizes that problems can also be solved through dialogue, he has a hard time making himself heard in a world where fists speak louder than words.

L’événement Bagarre Château-Salins a été mis à jour le 2026-06-18 par OT DU PAYS SAULNOIS