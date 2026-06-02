Projection Château-Salins The drama Château-Salins
Projection Château-Salins The drama Château-Salins vendredi 24 juillet 2026.
Château-Salins
Projection Château-Salins The drama
2 rue Poincaré Château-Salins Moselle
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Dimanche 2026-07-24 20:30:00
fin : 2026-07-28 23:00:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-26 2026-07-28
Un couple comblé voit son bonheur brutalement mis à l’épreuve lorsqu’un rebondissement inattendu vient tout bouleverser à seulement une semaine de son mariage.
Entre doutes, révélations et émotions à vif, leur histoire d’amour va devoir résister à une tempête qu’ils n’avaient jamais imaginée.Tout public
6 .
2 rue Poincaré Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 10 52 mairie@chateau-salins.fr
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English :
A blissful couple finds their happiness brutally tested when an unexpected twist turns everything upside down just one week before their wedding.
Between doubts, revelations and raw emotions, their love story will have to weather a storm they never imagined.
L’événement Projection Château-Salins The drama Château-Salins a été mis à jour le 2026-06-02 par OT DU PAYS SAULNOIS
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