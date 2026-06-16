Projection Château-Salins Vaiana Château-Salins
Projection Château-Salins Vaiana Château-Salins vendredi 7 août 2026.
Château-Salins
Projection Château-Salins Vaiana
2 rue Poincaré Château-Salins Moselle
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07 22:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Répondant à l’appel de l’océan, Vaiana s’aventure pour la première fois par-delà le récif de son île de Motunui.
Accompagnée du célèbre demi-dieu Maui, elle embarque pour un voyage inoubliable, destiné à permettre à son peuple de retrouver sa prospérité…Tout public
6 .
2 rue Poincaré Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 10 52 mairie@chateau-salins.fr
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English :
Answering the call of the ocean, Vaiana ventures beyond the reef of her island of Motunui for the first time.
Accompanied by the famous demigod Maui, she embarks on an unforgettable journey to help her people regain their prosperity?
L’événement Projection Château-Salins Vaiana Château-Salins a été mis à jour le 2026-06-16 par OT DU PAYS SAULNOIS
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